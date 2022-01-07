2021'de bitiş çizgisini 259 kez birinci geçerek yılın en başarılı jokeyi oldu

Geçen yıl 1126 yarışta 259 birincilik ve 202 ikincilikle yılın en başarılı jokeylerinden biri olan Gökhan Kocakaya, artık uluslararası alanda daha fazla başarı istediğini söyledi.

Geçen yılı ve yeni hedeflerini AA muhabirine değerlendiren Kocakaya, "2021 zorlu bir sezondu, büyük sorumluluk vardı. Bu yükü kaldırarak başarıya ulaştık ve şimdi önümüzde yeni serüvenler var." dedi.

Kendisine inananları mahcup etmediğini vurgulayan Kocakaya, "Başarılı olmak zorundasınız, ikincilik gibi bir şansınız yok. En iyisi olmak zorundasınız, hata yapma lüksünüz yok. İnsanlar size inanıyor, değerli atlarını teslim ediyor. Bu değerli varlığa elinizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Ben de elimden geldiğince başardığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Kocakaya, elde ettiği birinciliklerin kendisi için rakamlardan ibaret olduğunu belirterek, "2022'de 259 birincilik belki 300 olabilir ama bunlar benim için rakamlardan ibaret. Benim için en önemli şey mesleğimi layıkıyla icra edebilmek." ifadelerini kullandı.

"Hayatımız başlı başına yarış"

At yarışlarında temponun hiç düşmediğini kaydeden Kocakaya, "Jokey olmak başlı başına disiplin gerektiriyor. Zamana karşı yarışıyoruz. Hayatımız başlı başına yarış, bu tempoya ayak uydurmak zorundayız. Buna ayak uyduranlar kendilerini çok iyi yerlerde görebiliyor. Ben de ailem, camianın desteğiyle başarabildiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atlarla ilişkisinin çok özel olduğunu belirten Kocakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman bizleri başarıya ulaştıran canlının atlar olduğunu düşünüyorum. Bugünlere onlar sayesinde geldim. Atları çok seviyorum. Çocukluğumun en güzel anlarında atlar olmuştur. Hayatımın her etabında atlar vardı. Beni hiç yüz üstü bırakmadılar. Ömrümün sonuna kadar onlarla bir arada olmaya çalışacağım. Atları evlat gibi, ailenin bireyi gibi görüyorum. Onlarla mutluyum. Onlara bindiğimde kendimi daha özgür, daha mutlu hissediyorum. Babam seyislik yaptı. Ondan önce bir çiftlik serüveni de oldu. En büyük avantajım belki de atçılık üzerine babamın camiada olması."

"Halis Karataş benim jenerasyonun gelmiş geçmiş en büyük sporcusudur"

Ekrem Kurt, Süleyman Akdı ve Halis Karataş gibi efsanelerin olduğu jokeylikte kendisini nerede gördüğü sorusunu yanıtlayan Kocakaya, "Her dönemin başarılı, çok iyi jokeyleri var. Süleyman ağabeyin son dönemlerine yetişebildim. Halis Karataş benim jenerasyonun gelmiş geçmiş en büyük sporcusudur. Kendimi onunla mukayese bile edemem. Onun gibi bir ismin ancak arkasında yürüyebiliriz. 'Türkiye'nin en iyi jokeyi' diyebiliriz. Onun yanında yetiştim, ondan çok şey öğrendim. Bugün Gökhan Kocakaya varsa emin olun onun da büyük desteği ve özeni vardır. Küçük yaşlarda yanında bulunmamın artılarını gördüm. Bugünlere gelmemde emeği olduğunu düşünüyorum. Onun gibi jokeyin geleceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Halis Karataş'ı geçmek gibi bir düşüncesinin hiçbir zaman olmadığını anlatan Kocakaya, "Hep onun yolunu izleyebilmeyi hedefledim. Mesleği en kusursuz şekilde yapmak istiyorum. Dünya standartlarında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Türkiye'de gelmek istediğim noktaya vardığımı düşünüyorum. Daha da iyisini yapmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Hayatına dokunan çok değerli atların olduğunu vurgulayan Kocakaya, "Başarılı safkanlarla önemli yarışlar kazandım. Türkiye'deki grup bir yarışlarını kazandım. Artık Türk atlarıyla yurt dışındaki önemli yarışları kazanmak önemli hedefim." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışından kendisine tekliflerin geldiğine dikkati çeken Kocakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan değecek atlar için bu tekliflerin gelmesi. Gittiğiniz zaman kazanmanız lazım. Orada başarılı olmamız lazım. Başarısızlığı kabul etmek istemiyorum. Buradaki kariyeri bırakıp giderek büyük risk gireceksiniz. O yüzden oradaki ekürinin başarı kariyerini karşılaması lazım. Çok iyi eküriler için teklif gelirse düşünebilirim."

Yarışları izlerken daha çok heyecanlanıyor

Atın üzerinde hangi yarış olursa olsun heyecanlanmadığını anlatan Kocakaya, "Atla bütünleştiğiniz için o yarışa konsantre oluyorsunuz. Küçük yarış, büyük yarış hiçbir önemi yok. Emin olun tribüne çıksam ve yarışları izlesem Gazi Koşusu'ndakine göre kalp atışlarım daha çok atıyor. Tribüne çıktığımda yarışseverlerin heyecanının daha iyi anlıyorum. Atın veya jokeyin rekabetini izlemek onlara daha büyük haz yaşatabiliyor. Ben de zaman zaman yarışları izlediğimde tarifi mümkün olmayan bir duygu içinde olabiliyorum." diye konuştu.

Long Runner dönemi

???????Long Runner adlı safkanla önemli başarılar yakalayan ama daha sonra Yamanlarbeyi ile bu atı geride bırakan Kocakaya, şunları söyledi:

"Hiçbir jokey bir ata bağlı değildir. Bir at da jokeye bağlı değildir. İki tarafın çıkarları doğrultusunda aldığı bir karar oldu. Long Runner gibi üst düzey safkana bindiğim için çok mutluydum. Kısa veya uzun dönemli bir ayrılığımız oldu. At sahibinin benimle çalışmayacağı yönünde beyanları olmuş. Yeni teklifler geldi ve ben de Yamanlarbeyi ile geçebileceğimi düşündüm ve beni yanıltmadı. 2021'de en keyif aldığım yarışlardan biri oldu. Çok inandığınız bir safkandan istemediğiniz şartlardan dolayı ayrılıyorsunuz. Kariyerimini unutamayacağım safkanlarından biri Long Runner oldu."

Antalya Hipodromu'nun da bu ay içinde açılacağına dikkati çeken Kocakaya, "İlk yarış günü çok önemli, umarım beklenen ilgiyi görür. Açılışa da katılmak isterim. Kulübümüz güzel yatırımlar yapıyor. İnşallah güzel atmosfer olur. Ekstra bir yarış yeri daha olacak. Sistem oturdukça daha iyi olacaktır. Antalya Hipodromu'ndaki yarışları da merakla bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.