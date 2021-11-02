2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası, İstanbul'da Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi ile sona erdi.

Klasik Otomobil Kulübünün Mercedes-Benz ana sponsorluğunda Beşiktaş'ta düzenlediği son organizasyonda birinciliği Selim Bacıoğlu-Handan Bacıoğlu çifti kazandı. Harun Ümit Yaşar-Dilek Yaşar çifti ikinci, Efe Kethüda-Elifsu Alaş çifti ise üçüncü oldu.

İlk günü İstanbul'un Karadeniz kıyılarında, ikinci günü Silivri bölgesindeki etaplarla devam eden ralli, Fişekhane'de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve başkan vekili Nisa Ersoy ile Uluslararası Klasik Otomobil Federasyonu (FIVA) Başkanı Tiddo Bresters'in de katıldıkları törende, dereceye giren sürücülere kupaları takdim edildi.