Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

27.08.2022 09:30
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

2022-2023 futbol sezonu Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi.

2022-2023 futbol sezonu Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi.

Kayseri 1. Amatör Küme lig fikstürü dün çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri, Melih Candan, Hacı Hatipoğlu Dursun Açıkyürek ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve davetliler katıldı. 1. Amatör Küme 2022-2023 sezonunun 3 grupta 32 takımla oynanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Sanayi Esnafspor, Yerköyspor, İncesu Gençlikspor, Tomarza Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor, Güneşspor, Kayseri Futbol Academy, İsmail Okumuş FK, Kafkasspor, Kılıçaslan Yıldızspor, B Grubunda Talas Anayurtspor, Sindelhöyükspor, Yahyalı Gençlerbirliği, Develi 1954 Spor, Kayseri Yavuzspor, Kayseri İdman Yurdu, Belsinspor, Kayseri Göktürkspor, Anadolu Yıldızları, Yeni Erciyesspor, Yeni Kıranardıspor yer alırken C Grubunda Buğdaylıspor, Akkışla Gençlikspor, Bünyan Belediyespor, Palasspor, Argıncık Esnafspor, Kayseri Demirspor, Sosun Birlikspor, Erciyesgücü FK, Talas Denizspor, Turan 1966 Spor ve Erkiletspor takımları yer aldı.

1. Amatör Küme'de yeni sezonda, gruplarında ilk 3 sırayı alan takımlar bir üst lige çıkacakken ikinci bitiren takımlar ise Play-Off oynayacak. 32 takım içerisinden 4 takım Süper Amatör Kümeye ve yükselecekken 9 takım ise lige veda edecek. Birinci Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

A GRUBU

İsmail Okumuş FK-Tomarza Belediyespor

İncesu Gençlikspor-Yerköyspor

Sanayi Esnafspor-Kayseri Futbol Academy

Kocasinan Gençlikspor- Kılıç Aslan Yıldızspor

Güneşspor-Kafkasspor

B GRUBU

Yeni Kıranardı-Talas Anayurt

Sindelhöyükspor-Anadolu Yıldızları

Kayseri Yavuzspor-Kayseri İdman Yurdu

Kayseri Göktürkspor-Belsinspor

Develi 1954 Spor-Yahyalı Gençlerbirliği

Yeni Erciyespor (BAY)

C GRUBU

Erciyesgücü FK-Sosun Birlikspor

Erkiletspor-Palasspor

Turan 1966 Spor-Bünyan Belediyespor

Buğdaylıspor-Talas Denizspor

Argıncık Esnafspor-Akkışla Gençlikspor

Kayseri Demirspor (BAY) - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Futbol, Talas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika
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