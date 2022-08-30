Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında Türk takımlarının önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Önver, "Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldılar. Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji şampiyon oldu, Bursaspor final oynadı. Avrupa'da bizleri gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu - Son Dakika

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