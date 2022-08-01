Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal: "Hedefimiz belli" - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal: "Hedefimiz belli"

01.08.2022 17:48
Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal: "Hedefimiz belli"

2022-2023 Sezonunda TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor'un Teknik Direktörü Taner Öcal, 1. etap kamp programını değerlendirdi.

2022-2023 Sezonunda TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele edecek olan Nazilli Belediye spor'un Teknik Direktörü Taner Öcal, 1. etap kamp programını değerlendirdi.

18 Temmuz Pazartesi günü Nazilli'de başlayan ve 31 Temmuz 2022 Pazar günü sona eren 1. etap kamp programını değerlendiren siyah beyazlı ekibin Teknik Direktörü Taner Öcal, "Yeni sezon camiamıza hayırlı olsun. Bu güzel ortamı bizlere sağlayan Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere kulüp başkanımız Ünal Önal ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Şu an da takım olma yolunda önemli adımlar kaydettik. Futbolcu kardeşlerimiz özverili çalışmalar ile bu süreci hızlandırdılar. Sabah akşam olmak üzere çift antrenmanlar ile Nazilli'de kendi tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamlayıp sezona hazır bir şekilde gireceğiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile uyum sürecini hızlı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum ve bu bizim için çok önemliydi. Oynadığımız Turgutlu spor ve Fethiye spor hazırlık maçlarında bunu gördük. Kesinleşen Göztepe, Denizlispor ve Karşıyaka hazırlık maçları ile birlikte eksiklerimizi tamamlayıp, yeni sezona hazır hale geleceğiz" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Öcal: 'Hedefimiz belli' - Son Dakika

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