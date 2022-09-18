2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika
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2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı Kocaeli'de yapıldı

18.09.2022 19:16

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci yarışında 28 sporcu mücadele etti.

Birincilik kupasını Kemal Soylu'nun kaldırdığı yarışlarda, Levent Enön ikinci, Bora Akıncı üçüncü oldu.

Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika
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