2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.
Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.
A Milli Basketbol Takımı'nın Bulgaristan'ı 101-87 yenerek 2'de 2 yaptığı grupta ikinci maçların sonuçları şöyle:
Karadağ- Belçika: 76-70
Bulgaristan- Türkiye: 87-101
Gürcistan- İspanya: 64-90
Puan durumu
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|İspanya
|2
|2
|-
|204
|151
|53
|4
|Türkiye
|2
|2
|-
|173
|155
|18
|4
|Karadağ
|2
|1
|1
|144
|142
|2
|3
|Belçika
|2
|1
|1
|149
|152
|-3
|3
|Gürcistan
|2
|-
|2
|140
|169
|-29
|2
|Bulgaristan
|2
|-
|2
|174
|215
|-41
|2
Üçüncü maçlar
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yarın oynanacak üçüncü maçların programı TSİ şöyle:
14.30 Bulgaristan-Karadağ
17.15 İspanya-Belçika
20.00 Türkiye-Gürcistan
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