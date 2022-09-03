2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Bulgaristan'ı 101-87 yenerek 2'de 2 yaptığı grupta ikinci maçların sonuçları şöyle:

Karadağ- Belçika: 76-70

Bulgaristan- Türkiye: 87-101

Gürcistan- İspanya: 64-90

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

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