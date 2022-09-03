2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

03.09.2022 22:48
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Bulgaristan'ı 101-87 yenerek 2'de 2 yaptığı grupta ikinci maçların sonuçları şöyle:

Karadağ- Belçika: 76-70

Bulgaristan- Türkiye: 87-101

Gürcistan- İspanya: 64-90

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. Puan
İspanya22-204151534
Türkiye22-173155184
Karadağ21114414223
Belçika211149152-33
Gürcistan2-2140169-292
Bulgaristan2-2174215-412

Üçüncü maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yarın oynanacak üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Bulgaristan-Karadağ

17.15 İspanya-Belçika

20.00 Türkiye-Gürcistan

YORUMLAR
500
Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya'da tamamlandı Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya'da tamamlandı
Kaynak: AA

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
19:18 Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 22:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement