2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

07.09.2022 23:16
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Grup aşamasındaki 5. ve son maçların ardından A Grubu'nda İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, B Grubu'nda ise Slovenya, Almanya, Fransa ve Litvanya son 16 turu biletini aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı son 16 turunda Almanya-Karadağ, İspanya-Litvanya, Slovenya-Belçika ve Türkiye-Fransa eşleşmeleri oluştu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Türkiye-İspanya: 69-72

Bulgaristan-Belçika: 80-89

Gürcistan-Karadağ: 73-81

B Grubu:

Litvanya-Bosna Hersek: 87-70

Fransa-Slovenya: 82-88

Macaristan-Almanya: 71-106

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Basketbolda Türkiye-İspanya milli maçının ardından Basketbolda Türkiye-İspanya milli maçının ardından
Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

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