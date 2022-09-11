2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

11.09.2022 21:14
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 28-20 üstün geçen Sırbistan, soyunma odasına da 51-45 önde gitti. Sırbistan üçüncü periyodu da 68-66 önde kapatırken, İtalya son çeyrekteki etkili mücadelesiyle müsabakadan 94-86 galip ayrıldı.

İtalya, çeyrek finalde 14 Eylül Çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Hisarcıklıoğlu: Dünyadaki borsalarla yarışır hale geldik Hisarcıklıoğlu: Dünyadaki borsalarla yarışır hale geldik İzmir haber... Milli güreşçi Selçuk Can'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya İzmir haber... Milli güreşçi Selçuk Can'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya
Kaynak: AA

Sırbistan, Fransa, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:53 Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
20:35 Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü
20:06 105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu
19:45 Ankara'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Yine bir sözüm var" diyerek vaatte bulundu: Bu devleti soyanların burunlarından getireceğim
19:40 Emekli promosyonlarına inanılmaz zam kapıda! 10 bin TL'yi geçecek
19:40 Emirhan İlkhan'dan, Inter maçında yaptığı hata ile ilgili açıklama: Üzgünüm
19:18 Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:59 50 yaşındaki adam, "Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 21:14:45. #1.13#
SON DAKİKA: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement