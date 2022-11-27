Arjantin-Meksika maçında kilidi Messi açtı! Tangocular, Meksika'yı iki golle geçti - Son Dakika
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Arjantin-Meksika maçında kilidi Messi açtı! Tangocular, Meksika'yı iki golle geçti

27.11.2022 00:20

2022 Dünya Kupası C Grubu'na Suudi Arabistan karşısında şok bir yenilgiyle başlayan Arjantin, Meksika engelini Messi'nin 64'üncü ve Fernandez'in 87'inci dakikada gelen golleriyle aştı.

Arjantin ile Meksika, 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı.

İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz bir oyuna sahne olurken, iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İlk 45 dakika sonunda takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

PERDEYİ MESSI AÇTI

İkinci yarı vites yükselten Arjantin, Messi önderliğinde geliştirdiği ataklarda Meksika kalesini zorlamaya başladı. Tangocular beklediği golü 64. dakikada Lionel Messi'nin ayağından buldu. Bu dakikadan itibaren oyunun tüm kontrolünü ele geçiren Arjantin'de 87. dakikada Fernandez skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla sona erdi.

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ARJANTİN 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Arjantin, 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükseldi. Meksika ile 1 puanla son sıraya demir attı.

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SON DAKİKA: Arjantin-Meksika maçında kilidi Messi açtı! Tangocular, Meksika'yı iki golle geçti - Son Dakika
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