İngiltere-İran maçının ilk yarısının sonuna eklenen 14 dakikalık uzatma, futbolcular dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı - Son Dakika
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İngiltere-İran maçının ilk yarısının sonuna eklenen 14 dakikalık uzatma, futbolcular dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı

21.11.2022 17:16

2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran'ın karşılaştığı maçın ilk yarısının sonuna 14 dakika uzatma eklenmesi sahadaki ve ekrandaki herkesi şaşırtırken hakemin bu kararı sosyal medyada gündem oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk haftasında A Grubu'nda İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına eklenen uzatma süresi olay oldu.

İLK YARININ SONUNA 14 DAKİKA EKLENDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 14 dakika eklenmesi sahadaki futbolcular dahil tribünleri ve ekran başında maçı izleyenleri oldukça şaşırttı. Hakemin uzatmalar için verdiği bu süre sosyal medyada da çok konuşuldu.

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FIFA TALİMAT VERDİ

FIFA Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek hakemlerle yaptığı toplantıda, zaman geçirilmesinin önüne geçmek amacıyla topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesi talimatını verdiği ifade edildi.

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İran, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere-İran maçının ilk yarısının sonuna eklenen 14 dakikalık uzatma, futbolcular dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı - Son Dakika
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