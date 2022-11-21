İngiltere-İran maçının ilk yarısının sonuna eklenen 14 dakikalık uzatma, futbolcular dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk haftasında A Grubu'nda İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına eklenen uzatma süresi olay oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 14 dakika eklenmesi sahadaki futbolcular dahil tribünleri ve ekran başında maçı izleyenleri oldukça şaşırttı. Hakemin uzatmalar için verdiği bu süre sosyal medyada da çok konuşuldu.
FIFA Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek hakemlerle yaptığı toplantıda, zaman geçirilmesinin önüne geçmek amacıyla topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesi talimatını verdiği ifade edildi.
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