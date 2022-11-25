Sakatlanan Neymar'ın ayağının hali gündem oldu! Dünya Kupası defterini kapatabilir - Son Dakika
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Sakatlanan Neymar'ın ayağının hali gündem oldu! Dünya Kupası defterini kapatabilir

25.11.2022 08:30

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği mücadelede sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu ile ilgili ilk açıklama geldi. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın geride kalanında forma giyeceğini söylerken, takım doktoru ise kesin konuşmak için 24-48 saat arası bir süre geçmesi gerektiğini belirtti. Neymar'ın ayağının şiş halini gösteren fotoğraf karesi gündeme oturdu.

Brezilya'nın Sırbistan'ı yendiği Dünya Kupası G Grubu maçında, Neymar sakatlandı. 79. dakikada yerini Anthony'e bırakan yıldız futbolcunun son durumu henüz belirsizliğini koruyor.

"DÜNYA KUPASI'NDA DEVAM EDECEK"

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Neymar'ın ayağının şiş hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Kupası defterini kapatabilir! Sakatlanan Neymar'ın ayağının son hali olay oldu
Neymar'ın ayağının son hali

"24-48 SAAT ARASI BEKLEMEMİZ LAZIM"

Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar ise "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız." dedi.

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Son Dakika Spor Sakatlanan Neymar'ın ayağının hali gündem oldu! Dünya Kupası defterini kapatabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlanan Neymar'ın ayağının hali gündem oldu! Dünya Kupası defterini kapatabilir - Son Dakika
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