Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti! Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı

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Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda A Grubu maçları sona erdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın kaptanlığını yaptığı Ekvador, turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonunda Valencia'nın objektiflere yansıyan hali sarı-lacivertlileri oldukça üzdü.

HOLLANDA VE SENEGAL ÜST TURA YÜKSELDİ

Grubun son maçında Senegal ile karşı karşıya gelen Ekvador, mücadeleyi 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından grubu 3. sırada bitiren Ekvador, turnuvaya veda etti. A Grubu'nda bir üst tura yükselen takımlar ise Hollanda ve Senegal oldu.

VALENCIA YIKIMI YAŞADI

Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atarak büyük sükse yapan Enner Valencia, Senegal mağlubiyetinin ardından adeta yıkıldı. Milli takımının kaptanı olan Ekvadorlu yıldız, mücadelenin sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. O anlara Fenerbahçe taraftarından yorum yağarken, sarı-lacivertli renklere gönül verenler Valencia'ya teselli verdi.

Valencia için yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: