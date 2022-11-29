Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti! Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti! Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı

29.11.2022 21:41

2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Senegal'e mağlup olan Ekvador elendi. Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı. Milli takımın kaptanı olan Valencia'nın ağladı fotoğraf karesine Fenerbahçe taraftarı yüzlerce yorum yaptı.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda A Grubu maçları sona erdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın kaptanlığını yaptığı Ekvador, turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonunda Valencia'nın objektiflere yansıyan hali sarı-lacivertlileri oldukça üzdü.

HOLLANDA VE SENEGAL ÜST TURA YÜKSELDİ

Grubun son maçında Senegal ile karşı karşıya gelen Ekvador, mücadeleyi 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından grubu 3. sırada bitiren Ekvador, turnuvaya veda etti. A Grubu'nda bir üst tura yükselen takımlar ise Hollanda ve Senegal oldu.

VALENCIA YIKIMI YAŞADI

Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atarak büyük sükse yapan Enner Valencia, Senegal mağlubiyetinin ardından adeta yıkıldı. Milli takımının kaptanı olan Ekvadorlu yıldız, mücadelenin sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. O anlara Fenerbahçe taraftarından yorum yağarken, sarı-lacivertli renklere gönül verenler Valencia'ya teselli verdi.

Valencia için yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti! Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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