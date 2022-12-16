Ünlü sunucu Deniz Satar ölümden döndü! Dev motorun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Ünlü sunucu Deniz Satar ölümden döndü! Dev motorun altında kalmaktan son anda kurtuldu

16.12.2022 11:17
Ünlü sunucu Deniz Satar ölümden döndü! Dev motorun altında kalmaktan son anda kurtuldu

2022 Dünya Kupası için Katar'a giden A Spor ekibi sunucularından Deniz Satar resmen ölümden döndü. Üzerinden ATV motoru geçen güzel sunucunun ölümden döndüğü anlarda kameralar an be an kayıt altındaydı. Yaşadığı talihsiz olay sonrasında kendi sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Satar, "Gayet iyiyim. Rutin yer çekimi buluşmalarımdan biri" ifadelerine yer verdi.

Üzerinden ATV motoru geçen Satar, o anları Bülent Serttaş'ın ATV'den düştüğü haber ile birleştirip ti'ye aldı ve "Çöl turumun 1. dakikası…" diyerek duyurdu. Daha sonrasında sağlık durumuna dair de paylaşımda bulunan Deniz Satar, "Gayet iyiyim. Rutin yer çekimi buluşmalarımdan biri" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşadığı talihsiz olayın ardından hayranlarının da merakını gidermek isteyen Satar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti.

işte o paylaşım:

Ünlü sunucu Deniz Satar ölümden döndü! Dev motorun altında kalmaktan son anda kurtuldu


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Deniz Satar, A Spor, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü sunucu Deniz Satar ölümden döndü! Dev motorun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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