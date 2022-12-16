Ünlü sunucu Deniz Satar ölümden döndü! Dev motorun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Üzerinden ATV motoru geçen Satar, o anları Bülent Serttaş'ın ATV'den düştüğü haber ile birleştirip ti'ye aldı ve "Çöl turumun 1. dakikası…" diyerek duyurdu. Daha sonrasında sağlık durumuna dair de paylaşımda bulunan Deniz Satar, "Gayet iyiyim. Rutin yer çekimi buluşmalarımdan biri" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşadığı talihsiz olayın ardından hayranlarının da merakını gidermek isteyen Satar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti.

işte o paylaşım:



