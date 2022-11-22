Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman onay verdi, Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman onay verdi, Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi

22.11.2022 19:37

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup etmesinin ardından ülke çapında resmi tatil ilan etti.

Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da bayram havası var. 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan, 23 Kasım Çarşamba gününün resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi

KRAL ONAY VERDİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti. Suudi taraftarlar Arjantin galibiyetini tüm gün kutladı. Kutlamalar yarın da devam edecek.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Suudi Arabistan'da, Arjantin zaferi nedeniyle ülkede yarın resmi tatil ilan edildi

İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİLER

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, öne geçtiği karşılaşmada Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. En büyük favorilerden biri olarak gösterilen Arjantin'in turnuvanın henüz başında aldığı bu şok mağlubiyet tüm otoriteleri şaşırttı. Karşılaşmada perdeyi penaltıdan Messi açmıştı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle karşılaşmada öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Suudi Arabistan, maçtan zaferle ayrıldı.

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman onay verdi, Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi - Son Dakika
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