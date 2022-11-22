Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da bayram havası var. 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan, 23 Kasım Çarşamba gününün resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti. Suudi taraftarlar Arjantin galibiyetini tüm gün kutladı. Kutlamalar yarın da devam edecek.
2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, öne geçtiği karşılaşmada Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. En büyük favorilerden biri olarak gösterilen Arjantin'in turnuvanın henüz başında aldığı bu şok mağlubiyet tüm otoriteleri şaşırttı. Karşılaşmada perdeyi penaltıdan Messi açmıştı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle karşılaşmada öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Suudi Arabistan, maçtan zaferle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman onay verdi, Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi - Son Dakika