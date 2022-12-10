Hollanda'yı penaltılarla eleyen Arjantin yarı final biletini kaptı! Lionel Messi kupaya yürüyor

2022 Dünya Kupası sürprizle başladı sürprizle devam ediyor. Arjantin- Hollanda karşılaşması adeta nefesleri kesti. Beşiktaşlı golcü Wout Weghorts, karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

ARJANTİN İYİ BAŞLADI

Maça istekli başlayan Arjantin, 35'te Molina'nın golüyle öne geçti. Lionel Messi, olağanüstü bir asist yaptı. İkinci yarıda da Messi'nin etkili performansı devam etti.

PENALTIDAN ÖNE GEÇİRDİ

Lionel Messi, 73'te penaltı golüyle Arjantin'i 2-0 öne geçirdi. Maçın bitmesine az bir süre kala Weghorts sahneye çıktı ve her şey değişti.

WEGHORTS DAMGA VURDU

78'de oyuna giren Wout Weghorts, maçı uzatmaya götürdü. 83'te şık bir kafa golü atan Hollanda'nın Beşiktaşlı golcüsü, son saniyede maçın kaderini değiştirdi. 90+11'de topu ağlarla buluşturan Weghorts, maçı uzatmaya götürdü. Uzatma bölümünde ise 2-2'lik skor değişmedi.

PENALTILARDA ARJANTİN KAZANDI

Penaltılarda Arjantin daha az yapan taraf oldu. Penaltı atışlarını 4-3'lük skorla kazanan Tangocular, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.