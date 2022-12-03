Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı şoka uğratan gelişme: 2 futbolcu turnuvayı kapattı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı şoka uğratan gelişme: 2 futbolcu turnuvayı kapattı

03.12.2022 17:41

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Brezilya'da Alex Telles ve Gabriel Jesus şoku yaşanıyor. Kamerun ile son oynanan son grup maçında sakatlanan iki oyuncu, Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyecek.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Brezilya, oynadığı son grup maçında Alex Telles ve Gabriel Jesus'u kaybetti.

KAMERUN'A YENİLDİLER

Kamerun karşısına bir üst tura yükselmeyi garantilemiş durumda çıkan Brezilya Milli Takımı, mücadeleyi 90+2. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gol ile 1-0 kaybetmişti.

JESUS VE TELLES SAKATLANDI

Brezilya'da mücadelenin 54. dakikasında Alex Telles ve 64. dakikasında Gabriel Jesus sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İki futbolcudan da Brezilya'ya kötü haber geldi. Bugün muayeneleri yapılan isimlerin, Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

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Brezilya Milli Takımı, Katar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı şoka uğratan gelişme: 2 futbolcu turnuvayı kapattı - Son Dakika
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