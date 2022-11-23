Her şey yenilgi sonrası ortaya çıktı! Messi, Suudi Arabistan ile ticari anlaşmaya imza atmış

Suudi Arabistan'a kaybeden Arjantin, tarihinin en çarpıcı mağlubiyetlerinden birini aldı. Dünya Kupası'na Brezilya ile favori olarak başlayan Arjantin, ilk maçtan güven sarstı.

ARJANTİNLİLER KIZDI

Arjantin-Suudi Arabistan maçından önce yapılan anlaşma ise Arjantinlileri kızdırdı. The Athletic'teki habere göre; Messi, Suudi yetkililerle maçtan önce '2030 Vizyonu' adı altında bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

ORTAK DÜNYA KUPASI

2030 Dünya Kupası için Yunanistan, Mısır ve Suudi Arabistan ortaklığında bir turnuva düzenlenmesi için FIFA'ya resmi başvuruda bulunulacak. Messi'nin elçilik daha çok turizmin gelişmesiyle alalaklı bir anlaşma yaptığı vurgulandı. Ancak elçilik konusu rafa kalkmış değil. Messi'ye 25 milyon sterlin karşılığında elçilik teklif edilecek.