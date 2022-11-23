Her şey yenilgi sonrası ortaya çıktı! Messi, Suudi Arabistan ile ticari anlaşmaya imza atmış - Son Dakika
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Her şey yenilgi sonrası ortaya çıktı! Messi, Suudi Arabistan ile ticari anlaşmaya imza atmış

23.11.2022 20:41

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a kaybeden Arjantin'de kaptan Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ile "2030 Vizyonu" adı altında bir sponsorluk anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'a kaybeden Arjantin, tarihinin en çarpıcı mağlubiyetlerinden birini aldı. Dünya Kupası'na Brezilya ile favori olarak başlayan Arjantin, ilk maçtan güven sarstı.

ARJANTİNLİLER KIZDI

Arjantin-Suudi Arabistan maçından önce yapılan anlaşma ise Arjantinlileri kızdırdı. The Athletic'teki habere göre; Messi, Suudi yetkililerle maçtan önce '2030 Vizyonu' adı altında bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan ile Messi'nin sır anlaşması açığa çıktı! Yenilgi sonrası her şey ortaya döküldü

ORTAK DÜNYA KUPASI

2030 Dünya Kupası için Yunanistan, Mısır ve Suudi Arabistan ortaklığında bir turnuva düzenlenmesi için FIFA'ya resmi başvuruda bulunulacak. Messi'nin elçilik daha çok turizmin gelişmesiyle alalaklı bir anlaşma yaptığı vurgulandı. Ancak elçilik konusu rafa kalkmış değil. Messi'ye 25 milyon sterlin karşılığında elçilik teklif edilecek.

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Suudi Arabistan, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Her şey yenilgi sonrası ortaya çıktı! Messi, Suudi Arabistan ile ticari anlaşmaya imza atmış - Son Dakika


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