Galatasaray'a Sergio Oliveira şoku! İdmanı yarıda bırakan yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak - Son Dakika
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Galatasaray'a Sergio Oliveira şoku! İdmanı yarıda bırakan yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak

26.11.2022 23:50

Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayak bileği burkulan Portekizli oyuncu Sergio Oliveira, idmanı yarıda bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netleşecek.

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir zaferiyle giren Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanda Sergio Oliveira talihsiz bir sakatlık yaşadı.

3 FUTBOLCU İDMANDA YER ALMADI

Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Rashica ve yine Medipol Başakşehir maçında sol arka adalesinde 2'nci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

OLIVEIRA SAKATLANDI

Bugün yapılan antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.

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Sergio Oliveira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Sergio Oliveira şoku! İdmanı yarıda bırakan yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'a Sergio Oliveira şoku! İdmanı yarıda bırakan yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak - Son Dakika
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