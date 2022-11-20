Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar, Ekvador'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar, Ekvador'a 2-0 mağlup oldu

20.11.2022 21:15

2022 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar, Ekvador'a 2-0 yenildi. Maçın gollerini Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia attı. Dünya Kupası tarihinde ev sahibi takım ilk kez maç kaybetmiş oldu.

Ekvador açılış maçında ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup oldu. Görkemli bir açılış töreni yapan Katar, ilk karşılaşmasında başarılı bir sonuç alamadı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Valencia, yarım saatte fişi çekti. 4. dakikada attığı golü iptal edilen Valencia, 16'da penaltıdan, 31'de kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti

TARİHE GEÇTİ

Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydeden futbolcu oldu. Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan takım ilk kez açılış maçını kaybetti.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti

EN İYİ ORAN VALENCİA'DA

Enner Valencia, Dünya Kupası maçlarında 10 şutla 5 gol buldu ve bu alanda Alessandro Altobelli (1966) ile birlikte kupa tarihinin en iyi şut/ gol oranını yakaladı.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar, Ekvador'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar, Ekvador'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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