Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar, Ekvador'a 2-0 mağlup oldu

Ekvador açılış maçında ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup oldu. Görkemli bir açılış töreni yapan Katar, ilk karşılaşmasında başarılı bir sonuç alamadı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Valencia, yarım saatte fişi çekti. 4. dakikada attığı golü iptal edilen Valencia, 16'da penaltıdan, 31'de kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydeden futbolcu oldu. Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan takım ilk kez açılış maçını kaybetti.

EN İYİ ORAN VALENCİA'DA

Enner Valencia, Dünya Kupası maçlarında 10 şutla 5 gol buldu ve bu alanda Alessandro Altobelli (1966) ile birlikte kupa tarihinin en iyi şut/ gol oranını yakaladı.