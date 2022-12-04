Arjantin, Messi'nin önderliğinde Avustralya'yı devirerek Dünya Kupası'ndaki çeyrek finale yükseldi

Arjantin ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanarak, çeyrek finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ile 57. dakikada Alvarez kaydetti. Avustralya ise 77. dakikada Fernandez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Arjantin, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Arjantin, bu turda Hollanda ile eşleşti. Zorlu mücadele 9 Aralık Cuma günü oynanacak.
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