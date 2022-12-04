Arjantin, Messi'nin önderliğinde Avustralya'yı devirerek Dünya Kupası'ndaki çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin, Messi'nin önderliğinde Avustralya'yı devirerek Dünya Kupası'ndaki çeyrek finale yükseldi

04.12.2022 00:02
Arjantin, Messi'nin önderliğinde Avustralya'yı devirerek Dünya Kupası'ndaki çeyrek finale yükseldi

Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Tangocular, bu sonuçla çeyrek finale yükselerek Hollanda'nın rakibi oldu.

Arjantin ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanarak, çeyrek finale adını yazdırdı.

MESSI VE ARKADAŞLARI ÇEYREK FİNALDE

Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ile 57. dakikada Alvarez kaydetti. Avustralya ise 77. dakikada Fernandez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Arjantin, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Arjantin, bu turda Hollanda ile eşleşti. Zorlu mücadele 9 Aralık Cuma günü oynanacak.

YORUMLAR
500
Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş

Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin, Messi'nin önderliğinde Avustralya'yı devirerek Dünya Kupası'ndaki çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Özgür Demirtaş'tan "Şakkadanak" Necmettin Batıral'in paylaşımına sert tepki: Ayakkabısının bağcığı olamazsınız
23:47 Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi
23:22 Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı
23:22 ORC Araştırma'nın Z kuşağıyla yaptığı ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 15,1 fark attı
22:17 ABD'de siyahi kadının adı yerine "maymun" yazan kahve zinciri, özür dileyip bedava içecek ve sandviç vermeyi teklif etti
21:55 Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:49 Yeni bir ittifak daha kuruluyor! Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi çalışmalarda sona geldi
21:11 Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi
18:17 Aksaray'da kendisinden ayrılan 15 yaşındaki nişanlısı Melike'yi öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Nişanlımı başkasına yar etmem
17:35 Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan otomobil, bir gün sonra aynı yerde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2022 00:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin, Messi'nin önderliğinde Avustralya'yı devirerek Dünya Kupası'ndaki çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement