Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı

01.08.2022 12:09
Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı

2022 FIVB Challenger Kupası finalinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ve Yardımcı Antrenörü Przemyslaw Kawka önderliğinde finalde Belçika'yı 3-1'lik skorla geçerek şampiyon oldu.

2022 FIVB Challenger Kupası finalinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ve Yardımcı Antrenörü Przemyslaw Kawka önderliğinde finalde Belçika'yı 3-1'lik skorla geçerek şampiyon oldu.

Hırvatistan ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Challenger Kupası'nda Eczacıbaşı Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevini sürdüren ve 21 Ocak 2022 tarihinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı devralan Ferhat Akbaş, takımın başına geçtikten yedi ay sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluk sayesinde Hırvatistan tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Aynı zamanda Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yeni transferi Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası'nda toplam 75 sayı üretti. Final maçında Belçika'yla karşılaşan Hırvatistan'da Samanta Fabrisi 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Gösterdiği performansla Eczacıbaşı taraftarlarını heyecanlandıran Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası'nın MVP'si seçildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ferhat Akbaş, Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı - Son Dakika
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