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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

04.02.2022 14:21
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling, artistik buz pateni ve buz hokeyi müsabakalarıyla devam etti.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling, artistik buz pateni ve buz hokeyi müsabakalarıyla devam etti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların açılış töreni öncesi üç branşta elemeler yapıldı.

Ulusal Su Sporları Merkezi'ndeki curling karışık çiftler eleme grubunda 5'inci ve 6'ncı maçlar oynandı.

Beşinci karşılaşmalarda İsveç, Avustralya'yı 7-6, Kanada, İsviçre'yi 7-5, İtalya da Norveç'i 11-8 yendi.

Altıncı müsabakalarda İtalya, Çekya'yı 10-2, Kanada, Çin'i 8-6, Büyük Britanya, Avustralya'yı 9-8, ABD ise İsveç'i 8-7 mağlup etti.

Başkent Kapalı Stadı'nda artistik buz pateni takım yarışmaları düzenlendi.

Erkekler kısa programda ABD'li Nathan Chen birinci oldu. Buz dansı ritim dansta ABD'den Madison Hubbell-Zachary Donohue ikilisi zirveye yerleşti. Çiftler kısa programda ise Çinli ikili Wenjing Sui ve Cong Han ilk sırayı aldı.

Wukesong Spor Merkezi ve Pekin Ulusal Kapalı Stadı'nın ev sahipliği yaptığı buz hokeyi maçlarında Çin, Danimarka'yı 3-1, Rusya Olimpiyat Komitesi de İsviçre'yi 5-2'lik skorla geçti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, İsviçre, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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