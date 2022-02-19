Üye Girişi
2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

19.02.2022 18:35
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 15. gününde bobsled, kayak kros, curling, artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.

Kadınlar ikili bobsled kategorisinde, Alman Laura Nolte, 4.03.96'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Nolte'nin vatandaşı Mariama Jamanka ikinci, ABD'li Elana Meyers Taylor üçüncü sırayı aldı.

Kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Alexander Bolshunov, 1 saat 11.32.7'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Aynı ülkeden Ivan Yakimushkin ikinciliği, Norveçli Simen Hegstad Krueger üçüncülüğü elde etti.

Curling erkekler altın madalya mücadelesinde İsveç, Büyük Britanya'yı 5-4 mağlup etti. Kadınlar bronz madalya maçında ise İsveç, İsviçre'yi 9-7'lik skorla yendi.

Artistik buz pateni çiftler serbest programda, Çinli Wenjing Sui- Cong Han ikilisi, 239.88 puanla altın madalya kazandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov ikinci, Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov üçüncü oldu.

Serbest stil kayak erkekler halfpipe kategorisinde, Yeni Zelandalı Nico Porteous, 93 puanla podyumun zirvesine çıktı. ABD'li sporculardan David Wise gümüş, Alex Ferreira bronz madalya elde etti.

Buz hokeyi erkekler bronz madalya mücadelesinde Slovakya, İsveç'i 4-0 mağlup etti.

Sürat pateni erkekler toplu çıkış finalinde, Belçikalı Bart Swings, 63 puanla altın madalyaya ulaştı. Güney Koreli Jae Won Chung ile vatandaşı Seung Hoon Lee, podyumun ikinci ve üçüncü basamaklarına çıktı.

Kadınlar toplu çıkış finalinde ise, altın madalyanın sahibi 60 puanla Hollandalı Irene Schouten oldu. Kanadalı Ivanie Blondin ikinci, İtalyan Francesca Lollobrigida üçüncü sırayı aldı.

Norveç, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 15. günü sonunda 15 altın, 8 gümüş, 12 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 11 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalyaya sahip Çin üçüncü sırada yer aldı.

YORUMLAR
500
2022 Pekin Kış Olimpiyatları 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Çin'de son 24 saatte 137 Kovid-19 vakası kaydedildi Çin'de son 24 saatte 137 Kovid-19 vakası kaydedildi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları 2022 Pekin Kış Olimpiyatları

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Altın Madalya, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:30 "Arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" diyerek eve dönmeyen 14 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlatıldı
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:42:32. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement