2022 Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı yapıldı

13.10.2022 12:08
2022 Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı yapıldı

Hafta sonu İzmir'de koşulacak Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Hafta sonu İzmir'de koşulacak Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Royal Teos Thermal Resort Clinic ve Spa'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Özer Yüce, başta İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger olmak üzere desteği olan herkese teşekkür etti.

Bu yarışın düzenlenmesi için çok ciddi bir ekipleri olduğunu aktaran Yüce, katılımcılara başarılar diledi.

Yarışma direktörü Ömer Yüce de bu yıl 31'incisi düzenlenen Ege Rallisi'ne 67 araçta 134 sürücünün kayıt yaptırdığını söyledi. Rallinin 283 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirileceğini kaydeden Ömer Yüce, "Cumartesi sabahı burada bize ev sahipliği yapan Royal Teos önünden bir start olacak. Ekipler sırasıyla Williams ve Beyler etaplarını ikişer kez geçecek. Organizasyonun 2. günü Royal Teos ve Berkem Motors etapları yine iki kez geçilecek." diye konuştu.

Organizasyonda 20. kez start alacak Burak Çukurova, bu alanda rekor kıracak olmasıyla ilgili espri yaparak, "İyi mi kötü mü bilemiyorum. Yaşımız ortaya çıkıyor." derken, "Ege Rallisi bizim için çok değerli. Hem hayatımda en sevdiğim etapların olduğu hem de doğasıyla, şehriyle gerçekten benim için özel bir yer." ifadelerini kullandı.

Çukurova, ellerinden gelenin en iyisini yapıp yine podyumda olmak istediklerini belirterek, "Bütün rakiplerimiz gerçekten çok güçlü. Gençler de var, yanımda oturan Ali Türkkan gibi. Aramızda 25 yaş var. Sonuçta mücadele etmeye, Ali'ye yetişmeye çalışacağız. Diğer rakiplerimizden Orhan (Avcıoğlu) zaten bu sene şampiyonluğa çok yakın diyebiliriz. Biz elimizden gelen en büyük mücadeleyi vereceğiz. Tabii ki kazanmak için start alacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2. durumda bulunan Ali Türkkan da Ege Rallisi'nin etaplarının çok güzel olduğunu aktararak, "Umarım kazasız, belasız, keyifli, başarılı bir yarış olur. Sezonun sonuna yaklaştıkça puan farklarımız açılsa da yarışın içindeki mücadeleler çok daha birbirine yaklaşmaya başladı." açıklamasında bulundu.

Ege Rallisi; Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.

Bu yarış öncesi Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk 3 sırada Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova ve Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan yer alıyor.

YORUMLAR
500
İzmir haberleri... Çeşme'de ritim terapisi çalıştayı düzenlendi İzmir haberleri... Çeşme'de ritim terapisi çalıştayı düzenlendi Ege Bölgesi Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti Ege Bölgesi Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti
Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:13 Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: 2022 Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement