2023 Mersin\'de Sportif Organizasyonların Yılı Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çaptaki organizasyonlar, spor kursları, milli bayramlarda düzenlenen etkinlikler ve amatör spor kulüplerine destekler başta olmak üzere 2023 sportif organizasyonların yılı oldu.

2023 büyük çaplı sportif organizasyonların yılı oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı içerisinde; 10 Haziran'da 'Kilikya Ultra Maratonu', 13-17 Eylül tarihlerinde '37. Uluslararası Briç Turnuvası', 21-24 Eylül'de '10. Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali', 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 'TVF Pro Beach Tour', 22 Ekim'de'15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu', 12-18 Kasım tarihleri arasında '7. Uluslararası Satranç Turnuvası' ve 10 Aralık tarihinde koşulan '5. Uluslararası Mersin Maratonu' gibi çeşitli büyük spor organizasyonları gerçekleştirilirken, büyük çaplı uluslararası spor faaliyetleri ile 2023 yılı sportif organizasyonların yılı oldu.

Ulusal ve yerel birçok spor faaliyeti gerçekleşti

Ulusal ve yerel spor faaliyetlerine de büyük önem veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Şenlikleri, Türkiye Olimpiyat Komitesi Projesi, 19 Mayıs Şenlikleri, TFF Şenlik Ligi, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Dereceye Girmiş Sporcu ve Antrenörlerin Ödüllendirilmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Fındıkpınarı Futbol Turnuvası, Kleopatra Bisiklet Festivali, Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri, Ba-Balık Balık Tutma Yarışması, 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Şenlikleri, Avrupa Hareketlilik Haftası, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Katkı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Spor Şenlikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri, Yamaç Paraşütü, 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor Projesi' ve Sporbüs gibi ulusal ve yerel spor faaliyetleri düzenledi.

Spor kurslarından 2023 yılında toplam 3 bin 959 kişi faydalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından aktif olarak verilen spor kursları 2023 yılında da devam etti. Her yaştan vatandaşa eğitim vererek, onları spora kazandırma ve aktif yaşam içerisinde sağlıklı bir birey olarak bulunmalarını sağlamayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; basketbol, jimnastik, futbol, okçuluk, tenis, voleybol, tekvando, fiziki yeterlilik ve yaz döneminde yapılan yüzme kursları ile 2023 yılında toplam 3 bin 959 kişiye kurs verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fiziki Yeterlilik Kursları ile öğrencilerin yanında olmayı sürdürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi; BESYO, POMEM, PMYO, Bekçilik ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) alanlarındaki yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için de ücretsiz fiziki yeterlilik kurs hizmetleri sundu. Fiziki yeterlilik kurslarıyla, öğrencilerin belirtilen okulların fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanması için gerekli kuvvet, dayanıklılık, kondisyon ve çabukluk antrenmanlarının yanında, girecekleri sınavlardaki koordinasyon parkurları da hazırlanarak kursiyerler desteklendi.

Sabah sporu ile 'Harekete Devam'

'Harekete Devam' sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesinin uzman eğitmenleri eşliğinde yıllardır devam eden ücretsiz sabah sporu hizmeti, 2023 yılında da devam etti. Söz konusu projede spora katılan vatandaşların ruhen ve bedenen yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanırken, 5 noktada devam eden sabah sporu ile vatandaşlara belirlenen günlerde uzman sağlık ekipleri tarafından tansiyon, şeker ve kilo gibi konularda sağlık taramaları da gerçekleştiriliyor.

Amatör spor kulüplerine destek devam etti

Kentteki Amatör Spor Kulüplerini de desteklemeyi sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcular yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak amatör spor kulüplerine destek veriyor. Mersin'de ikamet eden ve yurt içi ile yurt dışı spor müsabakalarında üstün başarı gösteren sporcu ve antrenörler de düzenli olarak ödüllendirilirken, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Katkı ile 2023 yılında toplam 7 milyon 470 bin lira katkıda bulunuldu.

Büyükşehir'in aydınlık yüzleri, 'Kır Çiçekleri'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından hayata geçirilen, 'Kır Çiçekleri Projesi' ile de kırsal bölgelerde yaşayan ve sportif alanda yetenekli olan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan sporcu yetiştirme merkezinde, kız çocuklarının eğitim-öğretim ve sportif faaliyetleri sürüyor. Başkan Vahap Seçer'in, kız çocuklarına ve spora verdiği değer ve önemle ortaya çıkan 'Kır Çiçekleri' projesi bünyesinde yetişen yetenekli kız çocukları, başarılı bir sportif gelecek için çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN