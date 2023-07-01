2023 Serbest Oyuncu Anlaşmaları Açıldı! Listede Westbrook Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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2023 Serbest Oyuncu Anlaşmaları Açıldı! Listede Westbrook Dikkat Çekiyor

2023 Serbest Oyuncu Anlaşmaları Açıldı! Listede Westbrook Dikkat Çekiyor

01.07.2023 10:34

NBA'de heyecanla beklenen 2023 serbest oyuncu anlaşmaları hızlı bir şekilde açıldı. Birçok oyuncu mevcut takımıyla yeni sözleşme uzatırken adres değiştiren önemli isimler de vardı. Russell Westbrook ise henüz bir takım ile anlaşma sağlayamadı ve serbest oyuncu piyasasında dikkat çeken isimlerden biri oldu.

NBA'de heyecanla beklenen 2023 serbest oyuncu anlaşmaları hızlı bir şekilde açıldı. Birçok oyuncu mevcut takımıyla yeni sözleşme uzatırken adres değiştiren önemli isimler de vardı.

IRVING, GREEN, MIDDLETON KENDİ TAKIMLARIYLA DEVAM EDECEK

All- Star guard Fred VanVleet, Toronto Raptors'tan ayrılıp Houston Rockets'ın yolunu tutarken Kyrie Irving, Draymond Green ve Khris Middleton kendi takımlarıyla yola devam dediler. Denver Nuggets'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Bruce Brown ise Indiana Pacers ile sürpriz bir anlaşmaya imza attı.

WESTRBOOK ÖNE ÇIKIYOR

Serbest oyuncu piyasası bitmiş değil. Şuan için kendi takımlarıyla anlaşma yenilememiş ve kontrat uzatmamış veya başka bir takımla anlaşmamış pek çok kaliteli oyuncu bulunuyor. Russell Westbrook listedeki en dikkat çeken oyuncu olarak gözüküyor. Geçen sezonu Los Angeles şehrinin iki takımında da forma giyerek geçirse de yeni sezon başında henüz bir takım ile anlaşma sağlayabilmiş değil. Westbrook geçen sezon 73 maçta forma giyip 15.9 sayı 5.8 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Henüz bir takımla anlaşmayan oyuncuların tam listesi:

Russell Westbrook, Brook Lopez, D'Angelo Russell, Eric Gordon, Mo Bamba, Austin Reaves, Kelly Oubre, Dillon Brooks, Malik Beasley, Grant Williams, Christian Wood, PJ Washington, Donte DiVincenzo, Ayo Dosunmu, Jae Crowder, Mason Plumlee, Pat Beverley, Jalen McDaniels.

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Russell Westbrook, Draymond Green, Kyrie Irving, Eric Gordon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 Serbest Oyuncu Anlaşmaları Açıldı! Listede Westbrook Dikkat Çekiyor - Son Dakika


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