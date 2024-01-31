2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali En Fazla İzleyici Sayısına Ulaştı

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter'in İstanbul'da karşılaştığı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, son üç yıldır en fazla canlı izleyici sayısına ulaşan spor etkinlikleri arasına girdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, her sene düzenlenen spor organizasyonlarında 2021-2023 yıllarındaki küresel izleyici kitlesi göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ikinci sırayı aldı.
Manchester City'nin Inter'i 1-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk zaferini elde ettiği final maçında canlı izleyici sayısı 140,4 milyon oldu.
İlk 5'te 3 futbol karşılaşması yer aldı
En fazla canlı izleyici sayısına ulaşan spor organizasyonları arasında ilk 5'te 3 futbol karşılaşması yer aldı.
Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra 2021-2022 sezonunda Manchester City ile Liverpool'un İngiltere Premier Lig'de karşılaştığı müsabaka, en çok canlı izlenen üçüncü spor etkinliği oldu. İki takımın kıyasıya şampiyonluk rekabetine girdiği sezonda oynanan mücadeleyi 94,7 milyon kişi canlı izledi.
İspanya temsilcisi Sevilla ile İtalya'nın Roma takımı arasında 31 Mayıs 2023'te oynanan UEFA Avrupa Ligi finali ise 47,3 milyon canlı izleyiciyle listenin 4. sırasında kendine yer buldu.
NFL finali ilk sırada
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) geçen yıl Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles arasında yapılan 57. Super Bowl maçı, listenin ilk sırasına yerleşti.
ABD'nin Arizona eyaletindeki State Farm Stadı'nda 13 Şubat 2023'te oynanan Chiefs-Eagles mücadelesi, 145,9 milyon canlı izleyiciye ulaştı.
Listede Golden State Warriors ile Boston Celtics arasındaki 2022 NBA finallerinin 6. maçı 43,4 milyon, 2022 Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'si 34,2 milyon, LaLiga'da 2021-2022 sezonunda oynanan Real Madrid- Barcelona karşılaşması 30,7 milyon ve 2022 Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabı 17,3 milyon canlı izleyiciyle sıralandı.
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