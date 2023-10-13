Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcular listesini hazırladı. Dünya yıldızı 10 futbolcunun bulunduğu listenin zirvesinde Cristiano Ronaldo yer aldı.
Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo en yakın rakibi Lionel Messi`ye büyük fark atarak listenin zirvesinde yer almayı başardı.
İşte 2023 yılının en çok kazanan futbolcuları;
10) HARRY KANE - 34 MİLYON EURO
9) KEVIN DE BRUYNE - 37 MİLYON EURO
8) SADIO MANE - 49 MİLYON EURO
7) MOHAMED SALAH - 50 MİLYON EURO
6) ERLING HAALAND - 55 MİLYON EURO
5) KARIM BENZEMA - 100 MİLYON EURO
4) KYLIAN MBAPPE - 104 MİLYON EURO
3) NEYMAR - 106 MİLYON EURO
2) LIONEL MESSI - 128 MİLYON EURO
1) CRISTIANO RONALDO - 247 MİLYON EURO
Son Dakika › Spor › En yakın rakibine iki kat fark attı! 2023'ün en çok kazananı Cristiano Ronaldo - Son Dakika