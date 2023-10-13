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En yakın rakibine iki kat fark attı! 2023'ün en çok kazananı Cristiano Ronaldo - Son Dakika

En yakın rakibine iki kat fark attı! 2023'ün en çok kazananı Cristiano Ronaldo

Son Güncelleme: 13.10.2023 21:49

Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcular listesini yayımladı. Zirvenin sahibi olan Ronaldo, rakiplerine büyük fark attı. Ronaldo'yu Lionel Messi ve Neymar takip etti. İşte yıldız futbolcuların kazançları...

Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcular listesini hazırladı. Dünya yıldızı 10 futbolcunun bulunduğu listenin zirvesinde Cristiano Ronaldo yer aldı.

MESSI'YE FARK ATTI

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo en yakın rakibi Lionel Messi`ye büyük fark atarak listenin zirvesinde yer almayı başardı.

İşte 2023 yılının en çok kazanan futbolcuları;

10) HARRY KANE - 34 MİLYON EURO

9) KEVIN DE BRUYNE - 37 MİLYON EURO

8) SADIO MANE - 49 MİLYON EURO

7) MOHAMED SALAH - 50 MİLYON EURO

6) ERLING HAALAND - 55 MİLYON EURO

5) KARIM BENZEMA - 100 MİLYON EURO

4) KYLIAN MBAPPE - 104 MİLYON EURO

3) NEYMAR - 106 MİLYON EURO

2) LIONEL MESSI - 128 MİLYON EURO

1) CRISTIANO RONALDO - 247 MİLYON EURO

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor En yakın rakibine iki kat fark attı! 2023'ün en çok kazananı Cristiano Ronaldo - Son Dakika


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SON DAKİKA: En yakın rakibine iki kat fark attı! 2023'ün en çok kazananı Cristiano Ronaldo - Son Dakika
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