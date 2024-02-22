2024-2025 Sezonu Başlangıç Tarihleri Açıklandı

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Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos, TFF 2. Lig ise 31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.