2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları yarın çekilecek

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları, yarın saat 20.00'de Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar, daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak. Milli takımın da yer aldığı B Ligi'nde torbalar şu şekilde;
1'inci torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2'nci torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3'üncü torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4'üncü torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan
FORMAT VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını 1'inci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde 4'üncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını 3'üncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını 2'nci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını 3'üncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını 2'nci bitiren ekiplerle; C liginde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D liginde gruplarını 2'nci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.
UEFA Uluslar Ligi 2024/2025 sezonu, 5-7 Eylül 2024 tarihinde oynanacak grup karşılaşmaları ile başlayacak. Grup aşaması, 17-19 Kasım 2024 tarihindeki maçlarla sona erecek. Play-off ve A Ligi Çeyrek Final maçları, 20-25 Mart 2025'te; A Ligi Final turnuvası ise 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak.
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