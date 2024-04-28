2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. etabı nötralize edildi - Son Dakika
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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. etabı nötralize edildi

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 8. etabı nötralize edildi

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları sebebiyle nötralize edildi. 7. etap sonunda genel klasman lideri olan Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, turu kazanan bisikletçi oldu. Yarışın nötralize olması sebebiyle, bu etabın para ödülünün bir hayır kurumuna bağışlanacağı açıklandı.

28.04.2024 12:49
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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 8. etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları sebebiyle nötralize edildi. 7. etap sonunda genel klasman lideri olan Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, turu kazanan bisikletçi oldu.

Beşiktaş Meydanı'ndan başlaması planlanan yarış öncesinde yağmur yağışının ardından yolların kayganlaşması sebebiyle organizasyon komitesi, sporcu temsilcisi, takım temsilcisi ve hakem komitesi, etabın nötralize edilmesine karar verdi.

Nötralize olarak başlayan yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Bisikletçiler liderlerin ardında planlanan güzergahta Caddebostan sahilinde 5 tur yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak.

Son turun nötralize edilmesiyle, 7. etap sonunda genel klasman lideri durumundaki Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazandı.

Hollandalı sporcu Frank van den Broek, 25 saat 53 dakika 9 saniyelik derecesiyle "turkuaz mayo"nun sahibi oldu. Terengganu ekibinden Eritreli bisikletçi Merhawi Kudus genel klasmanı ikinci sırada tamamlarken, Polti Kometa takımından Büyük Britanyalı sporcu Paul Double da turun üçüncüsü oldu.

Yarışın nötralize olması sebebiyle, bu etabın para ödülünün bir hayır kurumuna bağışlanacağı açıklandı.

Mayoların sahipleri belli oldu

Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, genel klasmanı lider tamamlayarak "turkuaz mayo"nun sahibi olurken, bu yarışçının takım arkadaşı Danimarkalı Tobias Andresen, sprint klasmanını lider olarak tamamladı.

Andresen, bu sonuçla sprint klasmanını kazanan isme verilen "yeşil mayo"nun da sahibi oldu.

Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn; tırmanış klasmanını lider bitirdiği için "kırmızı mayo"nun, Türkiye güzellikleri klasmanını da birinci sırada tamamladığı için "beyaz mayo"nun sahibi oldu.

Q36.5 Pro Cycling Team, takımlar genel klasmanını ilk sırada tamamladı.

2 yıl önceki yarış da yaşanan kaza sebebiyle nötralize edilmişti

2022 yılında gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul-İstanbul etabı da nötralize edilmişti.

Taksim Meydanı'ndan başlayan yarışta, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25. kilometrede kaza yaşanmasının ardından takım koordinatörleri ve sporcuların isteğiyle bu karar alınmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. etabı nötralize edildi - Son Dakika
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