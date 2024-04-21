2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun ilk etabını Fabio Jakobsen kazandı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) ilk etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen kazandı.
Antalya'daki 134,7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 2 saat 56 dakika 14 saniyede bitiren Jakobsen birinci oldu.
Sprint finişine sahne olan etapta Bingoal WB takımından Sasha Weemaes 2'nciliği, Alpecin-Deceuninck'ten Simon Dehairs ise 3'üncülüğü elde etti.
Bu sonuçla Jakobsen, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu giydi. 27 yaşındaki bisikletçi, aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti.
Mazowsze Serce Polski takımından Michal Pomorski, tırmanış, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı.
Çocuklara güvenli bisiklet eğitimi verildi
Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığının "Güvenli Bisiklet" projesi kapsamında çocuklara, bisiklet kullanımı ve trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitime katılan çocuklara bisiklet kaskı ve reflektif yelek dağıtıldı.
Artistik bisikletçi Viola Brand de bitiş alanındaki gösterisiyle seyircilere keyifli anlar yaşattı.
TUR 2024'te yarın
Yarışa, yarın Kemer ile Kaş arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek. Sporcular, TUR 2024'ün en uzun etabında 190,6 kilometre pedal çevirecek. Kemer Saat Kulesi önünden saat 11.15'te verilecek startla başlayacak etap Kalkan'da tamamlanacak.
Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.
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Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
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