2024 Dakar Rallisi\'nde Fransız pilotlar birinci oldu

2024 Dakar Rallisi'nin 9. etabını otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Fransız Adrien van Beveren kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 417 kilometrelik 9. etabı, Hail ile Al Ula kentleri arasında gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında Bahrain Raid takımından Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, 4 saat 17 dakika 33 saniye ile birinciliği elde etti.

Audi takımından İspanyol Carlos Sainz, 4 dakika 14 saniye farkla ikinci, Century Racing takımından Fransız Mathieu Serradori, 4 dakika 43 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Genel klasmanda Carlos Sainz, 37 saat 50 dakika 57 saniyelik derecesiyle ilk sırada bulunuyor.

Motosiklette Van Beveren'in 2. etap zaferi

Motosiklet kategorisinde Honda takımından Fransız Adrien van Beveren, 4 saat 36 dakika 36 saniye ile dokuzuncu etabı kazanırken, bu yıl ikinci etap galibiyetini elde etti.

Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 32 saniye farkla ikinci, aynı takımdan Şilili Pablo Quintanilla 4 dakika 29 saniye farkla üçüncü oldu.

Genel klasmanda ABD'li Ricky Brabec, 40 saat 53 dakika 49 saniye ile zirvede yer alıyor.

Dakar Rallisi, yarın Al Ula kentinde yapılacak 371 kilometrelik 10. etapla devam edecek.