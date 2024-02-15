2024 Okul Sporları Minikler ve Küçükler Yüzme Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Okul Sporları Minikler ve Küçükler Yüzme Yarışmaları Tamamlandı

2024 Okul Sporları Minikler ve Küçükler Yüzme Yarışmaları Tamamlandı

13-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Düzce Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okul Sporları Minikler ve Küçükler yüzme yarışları sona erdi. Kelebek, sırt üstü, kurbağalama ve serbest stil kategorilerinde 220 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan tarafından verildi.

15.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında düzenlenen Okul Sporları Minikler ve Küçükler yüzme müsabakaları sona erdi.

13-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Düzce Yüzme Havuzunda yapılan Okul Sporları Minikler ve Küçükler yüzme yarışları tamamlandı. Kelebek, sırt üstü, kurbağalama ve serbest stil kategorilerinde toplam 220 sporcu yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürümüz Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik, Gülay, Düzce, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Okul Sporları Minikler ve Küçükler Yüzme Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Okul Sporları Minikler ve Küçükler Yüzme Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement