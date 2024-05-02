2024 Paris Olimpiyatlarına kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası Bahamalar\'da düzenlenecek

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2024 Paris Olimpiyatlarına kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası, 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bahamalar'ın Nassau şehrinde gerçekleştirilecek. 4x100 ve 4x400 milli takım sporcuları da şampiyonada kota mücadelesine çıkacak.

Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası, 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bahamalar'ın Nassau şehrindeki Thomas A. Robinson Ulusal Stadyumu'nda yapılacak. 2024 Paris Olimpiyatlarına kota veren bu şampiyonada 32 ülke takımları mücadele edecek. 14 ülkenin kota alacağı Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'nda 4x100 metre elemeleri ilk gün TSİ 03.25'de, 4x400 metre yarışları ise 04.49'da başlayacak. Bahamalar'da gerçekleştirilecek olan 4x100 ve 4x400 elemelerinin, dünyadaki tüm bayrak takımlarının yarışacağı bir organizasyon olduğunu ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Tabii ki buraya gelebilmek için öncelikle dünya genelinde ilk 32 takım içerisine girmek gerekiyor. Bizim iki takımımız barajı rahat geçerek ilk 20 içerisinde yerlerini almayı başardı. Şimdi 4x400 ve 4x100 takımlarımız olimpiyat kotaları için yarışacak. Seriler halinde yapılacak yarışmada ilk 2'ye giren takımlar direkt olimpiyat kotası alacak. Geriye kalan takımlar ise bir gün sonra aynı sistemle yeniden yarışacak ve burada da ilk 2'ye girenler olimpiyata katılma hakkı elde edecek" ifadelerini kullandı.

Takımların yıl içerisinde ciddi hazırlıklar yaptıklarını belirten Başkan Çintımar, "Sporcularımız yoğun bir program dönemi geçirip, ulusal ve uluslararası kamplara katıldılar. Her yönüyle artık bu yarışmalara hazırız. Sporcularımızın olimpiyat kotasını alacaklarına yürekten inanıyor, onlara güveniyorum. Bu süreçte bize her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, gençlik ve spor teşkilatına, kulüplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

4x100 ve 4x400 milli takım kadrosu şu şekilde:

4x100m: Batuhan Altıntaş, Anthony George Smith, Kayhan Özer, Aykut Ay, Emre Zafer Barnes ve Oğuz Uyar

4x400m: Yasmani Copello Escobar, Berke Akçam, İsmail Nezir, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ve Kubilay Encü - İSTANBUL