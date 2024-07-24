2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Giresun'da, 2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise Bursa'da yapılacak - Son Dakika
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2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Giresun'da, 2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise Bursa'da yapılacak

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Giresun'da, 2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise Bursa'da düzenlenecek. Şebinkarahisar Offroad Yarışı, Giresun Offroad Spor Kulübü tarafından organize edilecek ve 4 farklı kategoride 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek. Bursa'daki yarış ise Bursa Alternatif Spor Kulübü tarafından düzenlenecek ve Demirtaşpaşa Barajı mesire alanında gerçekleştirilecek.

24.07.2024 18:51
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2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Giresun'da, 2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise Bursa'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Şebinkarahisar Offroad Yarışı, Giresun Offroad Spor Kulübü (GİROFF) tarafından 26-28 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Giresun Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX ve Şebinkarahisar Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, 4 farklı kategoride 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, 26 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Şebinkarahisar Meydanı'nda yapılacak olan start seremonisi ile başlayacak. 27 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da Çeçenzadeler Çiftliği'nde yer alan Şebinkarahisar orman etabı 4 kez geçilirken, 28 Temmuz Pazar günü ise Çatalgöl yolunda yer alan Akbudak Altı Çay bölgesindeki GİROFF seyirci etabı saat 10.30'dan itibaren 3 kez kat edilecek.

Organizasyon 28 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da Şebinkarahisar Meydanı'nda ödül töreni ile sona erecek.

2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı Bursa'da düzenlenecek

2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise 27-28 Temmuz tarihlerinde Bursa Alternatif Spor Kulübü (BASK) tarafından Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Resital Gayrimenkul katkılarıyla gerçekleştirilecek.

BASK'ın kuruluşunun 30. yılındaki organizasyon, Demirtaşpaşa Barajı mesire alanında zorlu engellerden oluşan parkurda 4×4 arazi araçlarının heyecanlı gösterilerine sahne olacak. 27 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak zorlu yarış, 28 Temmuz Pazar günü saat 17.15'te ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Giresun'da, 2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise Bursa'da yapılacak - Son Dakika
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