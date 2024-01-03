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2024 Salon Federasyon Kupası Antalya'da Başladı

Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası, Antalya'da başladı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde sıralama atışları yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, organizasyonun 2024 yılının ilk yarışması olduğunu belirtti. Yarışmaya 89 kulüpten 462 sporcu katıldı ve sporcular klasik ve makaralı yaylar kategorisinde mücadele edecek. Aytaçoğlu, yarışmanın milli takımı belirleme açısından önemli olduğunu vurguladı. Organizasyon 7 Ocak'ta sona erecek.

2024 Salon Federasyon Kupası Antalya\'da Başladı
03.01.2024 - 12:15,
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Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde sıralama atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 2024 yılının ilk yarışması olduğunu söyledi.

Yarışmaya 89 kulüpten 462 sporcunun katıldığı bilgisini veren Aytaçoğlu, sporcuların klasik ve makaralı yaylar kategorisinde mücadele edeceğini kaydetti.

Aytaçoğlu, yarışmanın milli takımı belirleme anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Organizasyon, 7 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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