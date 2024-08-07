2024 Satranç Türkiye Kupası Denizli\'de Tamamlandı

Spor

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2024 Satranç Türkiye Kupası heyecanı sona erdi. Satranç Türkiye kupası müsabakalarına 59 ilden 663 sporcu katıldı.

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Satranç Türkiye Kupası, Pamukkale Satranç Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı. 59 ilden 663 sporcunun 11 tur boyunca şampiyonluk için hamle yaptığı müsabakalar sonunda; şampiyon Uğur Uysal olurken, ikinci CM Miraç Melih Topuz, üçüncü IM Umut Erdem Gündüz ve dördüncü Enes Yusuf Maruflu oldu.

Şampiyonanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı takdim etti. 29 Temmuz - 06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Kupası müsabakalarında dereceye giren sporcular önümüzdeki yıl Satranç Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Denizli'de Satranç branşındaki ulusal organizasyonlar, 08-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası ile devam edecek. - DENİZLİ