2024 Türkiye Baja Şampiyonası Düzce\'de Başladı

Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Düzce'de başladı.

Düzce'de Baja Türkiye şampiyonası startı verildi. Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD), Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin destekleri kent genelinde yapılacak yarışlar DOSOD tarafından düzenlenecek. Sarıçökek mevkiinde sıralama yarışları ile başlayan organizasyon, 21 Temmuzda sona erecek. 4 ayrı etapta gerçekleştirilecek şampiyonaya 25 araç ve 50 sporcu katılacak. Samandere mevkisinde 20 Temmuz'da Güzeldere mevkisinde ise 21 Temmuz'da yapılacak yarışlarda katılımcılar, 234,28 kilometre özel etap, 191,24 kilometre normal etabı geçmek için mücadele edecek.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenecek törenle verilecek. - DÜZCE