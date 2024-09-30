2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Bursa'da Gerçekleşti

2024 Türkiye Baja Şampiyonası\'nın İkinci Ayağı Bursa\'da Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Baja Bursa, adrenalin tutkunlarına 3 gün boyunca heyecan dolu anlar yaşattı. 36 araç ve 72 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

30.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Baja Bursa, aksiyon tutkunlarına 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşattı.

Bursa'nın ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılması amacıyla sporun her branşına destek olmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, adrenalin tutkunlarını 27-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da buluşturdu. BASK tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ICRYPEX ve Spor Toto katkılarıyla organize edilen Baja Bursa, 36 araç ve 72 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Ekipler iki gün boyunca toplam 422 kilometre yolu kat etti. Dayanıklılık ve adrenalinin ön plana çıktığı organizasyonda, ekipler 3 gün boyunca 120 metre ile 1000 metre rakım arasında değişen yükseklilerde geçen 5 özel etapta mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışın SSV klasmanında İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikilisi birinciliğin sahibi olurken, Abdullah Turgut-Arda Şenay ikinciliği, Engin Kap-Can Kap da üçüncülüğü kazanan ekipler oldu. Otomobil klasmanında ise İhsan Günak-Fatih Günak ikilisi genel klasman ve sınıf 3 birinciliklerini kazandı. Alper Sarper-Samet Kıyıcı, ikinci ve sınıf 4 birincisi, Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar da genel klasman üçüncüsü ve sınıf 2 birincisi olarak podyuma çıktı. Yarışın kadın pilotlar birincisi ise babası Selçuk Aksöz ile yarışan Melis Aksöz oldu. Dereceye giren sporcular, Vakıf Bera Kent Parkı'nda düzenlene törenle ödüllerini aldı.

BASK Başkanı Ömer Burç, 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağının başarıyla Bursa'da gerçekleştirildiğini söyledi. Yarışmacıların etaplardan büyük zevk aldığını belirten Burç, yarışlara Türkiye'den rekor bir katılımın olduğunu ifade etti. 3 gün boyunca Demirtaş, Dışkaya- Ericek ve Seçköy-Avdancık bölgelerinde geçen yarışların güzel bir şekilde sona erdiğini anlatan Burç, organizasyonun Bursa'nın tanıtımı için faydalı olduğunu dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika
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