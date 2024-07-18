2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı yarın başlıyor

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2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, yarın start alacak.

Yarış öncesi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yarışmaya katılacak sporculara Düzce Offroad Spor Kulübü yetkililerince brifing verildi.

ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılacak.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında yarın sporcular, saat 16.00'da Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog (sıralama) etabını gerçekleştirecek. Saat 20.00'de ise Düzce Valiliği önünde düzenlenecek seremoni startı yapılacak.

Takımlar, 20 Temmuz Cumartesi günü Samandere mevkisinde, 21 Temmuz Pazar günü ise Güzeldere mevkisinde belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol katedecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, sporcuların zorluk derecesi yüksek fakat keyifli bir etapta yarışacağını söyledi.

Yazıcı, yarın sıralama yarışlarının ardından seremoni startının yapılacağını aktararak, "Cumartesi ve pazar günü ise kentteki yaylalarda etaplar var. Birbirinden keyifli yarışlar olacak. Hem Düzce'nin tanıtımı konusunda hem de spor adına güzel görüntüler oluşacak. Kazasız bir yarış diliyorum." diye konuştu.