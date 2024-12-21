2024 Türkiye Satranç Şampiyonu Belli Oldu

Spor

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından GÜRİŞ Holding'in desteğiyle Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde bu yıl ilk defa eleme usulüyle yapılan şampiyonada, 16 sporcu mücadele etti.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından büyükusta Şanal, 2024 Türkiye şampiyonu oldu ve 500 bin lira para ödülü kazandı. Toplam 1 milyon 250 bin lira ödülün dağıtıldığı organizasyonda büyükusta Mustafa Yılmaz ikinci ve büyükusta Muhammed Batuhan Daştan da üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, yaptığı açıklamada, tarihi bir şampiyona gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Sporcuların gösterdiği üstün performansın kendilerini gururlandırdığını ifade eden Apaydın, "Sporcularımızın heyecan dolu karşılaşmaları, canlı yayınlarla bu mücadele ruhunun aktarılması şampiyonaya olan ilgiyi her geçen gün arttırdı. 16 sporcumuzun arasından 2024 Türkiye şampiyonu olmayı başaran, bu önemli ünvanı alma onuruna bir kez daha erişen sporcumuz GM Vahap Şanal'ı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonada mücadele eden ve bizlerle birlikte olan tüm sporcularımızı da kutluyor ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.