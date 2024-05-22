İstanbul Boğazı'nda İDO Sailing Cup Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda İDO Sailing Cup Yarışları Gerçekleştirildi

İstanbul Boğazı\'nda İDO Sailing Cup Yarışları Gerçekleştirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İDO Sailing Cup, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) sponsorluğunda düzenlenen yarışta 6 farklı kategoride 55 yat yarıştı. Yarış, Çırağan Sarayı önünden başlayıp, Arnavutköy Akıntı Burnu ve Beykoz şamandıralarını dönerek Moda İskelesi önünde sona erdi. İstanbul halkı, Boğaz'a akın etti ve yarışı izledi.

22.05.2024 14:53
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İstanbul Boğazı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İDO Sailing Cup'a ev sahipliği yaptı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) sponsorluğunda gerçekleştirilen bu prestijli yarışta 6 farklı kategoride 55 yat kıyasıya yarıştı. Çırağan Sarayı önünden start alan yarış, Boğaz hattında Arnavutköy Akıntı Burnu ve Beykoz şamandıralarını dönerek tarihi Moda İskelesi önünde sona erdi. Yatlar, toplam 19 deniz mili yol kat etti.

İSTANBULLULARYOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Uluslararası gemi trafiğinin durmasıyla birlikte İstanbul halkı, Boğaz'a akın etti ve bu heyecan verici yarışı izledi. Yarışı rahatlıkla takip edebilmek için özel seyir terasları Anadolu Akıntı Burnu'nda ve İDO'nun Beykoz İskelesi'nde kuruldu. İstanbullular etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

YARIŞIN DETAYLARI VE ÖDÜL TÖRENİ

IRC 0, 1 ve 2 sınıflarındaki yatlar Beykoz şamandırasını dönüp Fenerbahçe sığlık şamandırasını geçerek Moda İskelesi'nde finiş yaparken, IRC 3, 4 ve Destek sınıfındaki yatlar ise Anadolu Hisarı şamandırasını dönüp Fenerbahçe sığlık şamandırasını geçerek Moda İskelesi'nde finiş yaptı. Yarışın ardından ödül töreni, Harem İskelesi'nde İDO gemisinde gerçekleştirildi ve tören, eğlenceli canlı müzik performansları ile son buldu.

ATATÜRK'ÜN DENİZCİLİĞE VERDİĞİ ÖNEM VURGULANDI

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada Atatürk'ün denizciliğe verdiği önemi vurguladı. Orhan, "1924 yılında ilk Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması, 1926 yılında Kabotaj Kanunu'nun kabulü ve 1936 yılında Montrö Anlaşması ile Boğazların hâkimiyetinin tamamen tarafımıza geçmesi, Atatürk'ün denizciliğe verdiği önemin göstergeleridir. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele, destansı bir zaferle sonuçlandı ve biz de İDO olarak bu tarihi günü, İstanbul Boğazı'nda düzenlediğimiz yat yarışı ile anmak istedik, tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

İDO Sailing Cup Birincileri

  • - IRC 0: ENKACHEESE IV
  • - IRC 1: AKPA CHEMICALS II
  • - IRC 2: ANT YAPI TEAM SENSEI/ BABY DRACULA
  • - IRC 3: SAHİBİNDEN.COM/ FLAMENCO
  • - IRC 4: SEBAGO/ ALİZE G 28
  • - Destek Kategorisi: İDO Yelken Takımı/ PAFULİ

ETKİNLİĞE DESTEK VERENLER

Akyol İnşaat ve Borusan'ın desteğiyle düzenlenen İDO Sailing Cup, denizcilik ve spor tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yat yarışlarının heyecanını yaşamak ve Atatürk'ün denizciliğe olan katkılarını anmak için önemli bir fırsat oldu.

Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor İstanbul Boğazı'nda İDO Sailing Cup Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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