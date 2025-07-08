2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı - Son Dakika
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2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı

08.07.2025 22:08
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Alanya'da gerçekleştirilen EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları geride kaldı.

Alanya'da gerçekleştirilen EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları geride kaldı. İlk gün karşılaşmalarında Kadın Plaj Milli Hentbol Takımı, Portekiz'e 2-1, Norveç'e de 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Erkek Plaj Milli Takımı Almanya ve Portekiz'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk seti 22-20 önde kapatırken, ikinci seti ise kalesinde gördüğü altın gol ile 16-14 geride kapattı. Türkiye, Shoot out atışlarında ise rakibine 6-4 mağlup oldu.

Plaj Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında Norveç'e 2-0 yenildi

Milliler şampiyonanın açılış maçında Norveç'e 2-0 yenildi. İlk seti 20-14, ikinci seti de 23-14 kaybetti. Milliler grubundaki üçüncü maçında yarın saat 10.30'da Fransa ile karşılaşacak.

Norveç maçı öncesi Şehitler için saygı duruşu

Öte yandan Norveç maçı öncesi Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Plaj Milli Erkek Takımı, Almanya ve Portekiz'e mağlup oldu

Plaj Milli Erkek Takımı, Euro 2025 Plaj Hentbol Şampiyonası B grubunda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milli Takım, Euro 2025 Erkekler Plaj Hentbol Şampiyonası B grubu ilk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu. Milliler ilk seti 20-10, ikinci seti de 16-13 geride kapattı.

Milli Takım grubundaki ikinci maçında ise Almanya ile karşılaştı. İlk seti 18-16, ikinci seti de 20-16 kaybeden Milli Takım, maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Plaj Milli Takımı grubundaki son maçında ise yarın saat 09.30'da Çekya ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarik Özçelik, Danışmanları Abdurrahman Açıkalın, Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak protokol tribününden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı - Son Dakika

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