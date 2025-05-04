2025 Challenge Gallipoli Triatlonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2025 Challenge Gallipoli Triatlonu Tamamlandı

2025 Challenge Gallipoli Triatlonu Tamamlandı

Gelibolu'da düzenlenen triatlona 538 sporcu katıldı, ödüller sahiplerini buldu.

04.05.2025 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "2025 Challenge Gallipoli", 538 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler, burada son hazırlıklılarını yaptı.

Tarihi yarımadadaki yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında 538 sporcunun yer aldığı etkinlik, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından başlatıldı.

Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik koşu parkurlarını tamamlamak için mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl 5'incisi düzenlenen triatlonda 18 ülkeden 538 sporcunun yer aldığını aktardı.

Sonuçlar

Erkekler 20-25 yaşta Arif Emre Karaosman, 25-29 yaşta İlker Kökçe, 30-34 yaşta Onur Eken, 35-39 yaşta Bruno Skrinjaric, 40-44 yaşta Bahadır Tama, 45-49 yaşta Mikhail Venediktov, 50-54 yaşta Mustafa İşliyen, 55-59 yaşta Murat Kırdı, 60-64 yaşta Mehmet Akarcalı, 65-69 yaşta Nihat Topuz birinci oldu.

Kadınlar 20-25 yaşta Nil Savran, 25-29 yaşta Sena Eroğlu, 30-34 yaşta Özge Uzun, 35-39 yaşta Merve Güney, 40-44 yaşta Tuğba Yazıcıoğlu, 45-49 yaşta Ahşan Esen birinciliğe ulaştı.

Takımlar erkeklerde Fişşekspor, kadınlarda Aries Chicks, karmada ise 3 Benzemez birincilik elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Etkinlik, Gelibolu, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Challenge Gallipoli Triatlonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:44:34. #7.13#
SON DAKİKA: 2025 Challenge Gallipoli Triatlonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.