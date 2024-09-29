Sakarya 2025'te Dünya Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Sakarya 2025'te Dünya Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Sakarya 2025\'te Dünya Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet sporuna olan yatırımları ve düzenlediği başarılı organizasyonlar Sakarya'ya yeniden bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapma başarısı getirdi.

29.09.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet sporuna olan yatırımları ve düzenlediği başarılı organizasyonlar Sakarya'ya yeniden bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapma başarısı getirdi. İsviçre'de düzenlenen törende Sakarya'nın 2025 yılında Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı resmen onaylandı. Başkan Alemdar, "Bisiklet sporunda Sakarya dünyanın önemli bir merkezidir" dedi.

İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılan Uluslararası Bisiklet Birliği'nin 193. Kongresinde Sakarya'nın 2025 yılında Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı resmen onaylandı. 2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen 5 yıl sonra yeniden bir Dünya Şampiyonası'na daha ev sahipliği yapacak. Zürih'te düzenlenen kongrede Sakarya adına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç yer aldı.

UCI Başkanı David Lappartient tarafından verilen şampiyona düzenleme yetki belgesiyle Sakarya'nın 20- 21 Haziran 2025 tarihinde Türkiye'de ikinci kez Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacağı dünya spor kamuoyuna duyuruldu. Ayrıca törende Dünya Şampiyonasının sembolik forması olan "Gökkuşağı" forması Sakaryalı yetkililere teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya'da 4 yıldır aralıksız devam eden Bike Fest kapsamında Büyükşehir Belediyesi, ikinci kez bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olacak. Şampiyona için dünyanın önde gelen bisiklet takımları ve pedalları Sakarya'ya gelecek. Dünya Şampiyonası ile Sakarya'nın adı bir kez daha dünya sahnesinde yer alacak. Dünyanın gözünün Sakarya'da olacağı organizasyonda şehrin tanıtımı yapılacak aynı zamanda turizme de önemli bir katkı sunacak.

Bisiklette Sakarya'nın önemli bir merkez olduğunu ifade eden, ev sahipliği yapacakları Dünya Şampiyonası'nın hayırlı olmasını dileyen Başkan Alemdar, "İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirilen Dünya Bisiklet Birliği'nin 193. Kongresi'nde Sakarya'mızın Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. Şehrimizin adının yeniden dünya sahnesine çıkacağı bu organizasyonun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bisiklette dünya şehri olan, başarılı organizasyonlarla dünya bisiklet kamuoyunun dikkatini çeken Sakarya, inşallah yine örnek bir şampiyonaya imza atacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Haziran ayında kıyasıya rekabetin yaşanacağı, dünyanın en önemli takım ve pedallarının yarışacağı şampiyona şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya 2025'te Dünya Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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