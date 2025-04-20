Milli sporcuların da mücadele ettiği Portekiz'de düzenlenen 2025 ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura kentinde düzenlenen ve 86 sporcunun mücadele ettiği ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası'nı 19 yaş altı kadınlar kategorisinde Asya Şakaklı (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) 26, Duru Alpkökin de (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 29. sırada tamamladı.

Organizasyonda 188 sporcunun yarıştığı 19 yaş altı erkekler kategorisinde ise Ali Poyraz Özdemir (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 22. sırada, Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü) 32. sırada, Aras Aktaş (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) 52. sırada ve Efe Arbak ((Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü)) 69. sırada yer aldı.