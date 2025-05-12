2025 Kayakla Atlama Yaz Hazırlıkları Başlıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Takımı, 2025 yaz sezonu hazırlıklarına başlıyor. Milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, antrenörleri Frank Nejc ve Samet Karta yönetiminde sezonun ilk antrenman kampını Slovenya'da gerçekleştirecek.

Kayakla Atlama Milli Takımı yaz kamp programı kapsamında, ilk etap 15-22 Mayıs tarihleri arasında Kranj'daki kayakla atlama rampasında yapılacak. Sporcular, ardından 22-30 Mayıs tarihleri arasında Planica'daki dünyaca ünlü kayakla atlama tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek.

Kayakla Atlama Milli Takımı, yaz sezonunun ilk uluslararası sınavını ise 9 Ağustos'ta Fransa'nın Courchevel şehrinde yapılacak yarışlarda verecek. - İSTANBUL