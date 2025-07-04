2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Bilet Fiyatları

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarındaki farklı bilet fiyatları dikkati çekiyor.

Çeyrek finaldeki Fluminense (Brezilya)- Al Hilal (Suudi Arabistan) ile Palmeiras (Brezilya)- Chelsea (İngiltere) maçları için FIFA'nın resmi bilet satış platformunda 9 dolara en ucuz bilete ulaşılabiliyor.

PSG (Fransa)- Bayern Münih (Almanya) müsabakası için müsabakası için en uygun biletler 63 dolar, Real Madrid (İspanya)- Borussia Dortmund (Almanya) karşılaşması için ise 166 dolardan satışa sunuluyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda statlardaki boşluklar gündem olmuş ve taraftarın bazı maçlara ilgi göstermediği gözlemlenmişti.

Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan D Grubu ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea, ABD ekibi Los Angeles'i 2-0 mağlup etti. Maç ile ilgili en çok konuşulan konu ise 71 bin kişilik statta sadece 22 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi oldu. F Grubu'nda Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ın, Güney Kore temsilcisi Ulsan'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakayı ise yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları bugün ve yarın, yarı final maçları 8-9 Temmuz'da oynanacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak. Final maçı için ise en uygun bilet fiyatları 672 dolardan başlıyor.

Çeyrek final programı ve en uygun bilet fiyatları şöyle:

Bugün:

22.00 Fluminense (Brezilya)-Al Hilal (Suudi Arabistan) - 9 dolar

Yarın:

04.00 Palmeiras (Brezilya)-Chelsea (İngiltere) - 9 dolar

19.00 Paris Saint-Germain (Fransa) Bayern Münih (Almanya) - 63 dolar

23.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya) - 166 dolar